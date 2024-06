Carlos Cardoso lança livro de poesia "Coragem"

O POVO - Como foi o seu contato com a poesia durante a infância e juventude? Alguém te influenciou a gostar da área?

Carlos Cardoso - Meu primeiro contato com a poesia se deu pela música. Eu ouvia canções da MPB que traziam poesia em suas letras, com citações a versos de Florbela Espanca e Cecília Meireles. Meu tio Marcos ouvia repetidamente os discos do Fagner, que me marcaram por algumas letras, como "Pensamentos". Já o primeiro livro de poesia que ganhei foi "Eu", de Augusto dos Anjos. Sobre pessoas próximas que me influenciaram, eu citaria minha avó materna e minha irmã.