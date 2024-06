Morre Tom Bower, ator de ‘Duro de Matar’ e ‘Breaking Bad’, aos 86

Tom Bower participou dos filmes "A Luz no Fim do Mundo", "Duro de Matar 2" e "El Camino: A Breaking Bad Film"

De acordo com o The Hollywood Reporter, Tom faleceu dormindo e foi encontrado em sua residência localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. O ator deixa dois filhos e quatro netos.

Conhecido por participar de “Os Waltons” (1972), “Os 13 Pecados” (2014), “Lamb” (2015) e “A Luz no Fim do Mundo” (2019), o ator ganhou destaque ao integrar o elenco do filme “Duro de Matar 2”, lançado em 1990. Em 2019, participou do filme “El Camino”, spin-off da série “ Breaking Bad ”.

O ator estadunidense Tom Bower morreu no dia 30 de maio , aos 86 anos de idade. A informação foi confirmada pela família do artista à imprensa norte-americana.

Nascido na cidade de Denver, no Colorado, em 3 de janeiro de 1938, Tom era membro do comitê de indicação do Sundance Institute, organização idealizadora do Festival Sundance de Cinema, e integrante do Conselho Nacional de Diretores da Screen Actors Guild (SAG).