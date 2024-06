Inscrição para cursos da Casa Amarela Eusélio Oliveira é aberta

Ministrado por Thiago Braga, o curso “Fotografia de estúdio e técnicas de iluminação” irá apresentar as práticas e técnicas fotográficas. Com um total de 60 horas/aula, a formação aborda os conceitos básicos de fotografia e o uso de luzes artificiais como elemento criativo.

Já o curso “Captação de vídeo com câmera digital” será ministrado por Jardel Gonçalves. Durante a atividade formativa, serão apresentadas as técnicas de obtenção da máxima qualidade e potencial das câmeras DSLR e Mirrorless, no modo vídeo. Também com 60h/aulas, o curso deve abordar o funcionamento técnico do equipamento, aliado ao uso adequado da luz.

Referência na formação em audiovisual no Ceará, a Casa Amarela Eusélio Oliveira oferece, desde 1971, uma série de cursos técnicos voltados para a área, desde fotografia a animação.

Para participar, é cobrado uma taxa por curso de R$ 400, os interessados devem realizar a inscrição on-line no site da instituição até o dia 19 de junho. Cada curso irá disponibilizar duas turmas, estas com 20 vagas cada.