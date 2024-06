Morre Skowa, cantor do Trio Mocotó, aos 68 anos

Nascido no ano de 1955 em São Paulo, Marco Antônio Gonçalves dos Santos, o Skowa, iniciou sua trajetória artística no fim da década de 1970, quando fundou o grupo Skowa e a Máfia, que tinha influências da black music, samba e ritmos caribenhos .

Já em 2003, ingressou no Trio Mocotó ao lado de João Parahyba e Nereu Gargalo. Cantor, compositor, instrumentista e arranjador, Skowa estava internado em um hospital na cidade de Botucatu, em São Paulo, devido a uma parada cardiorrespiratória.



Amigos lamentam morte de Skowa

Amigos lamentaram a morte do músico. A cantora e atriz Marisa Orth comentou que "perdeu um amigo. Perdemos" e que Skowa era um "artista vibrante. Ensinando tanto sempre". Já o cantor e compositor Wilson Simoninha lembrou que ele "fez parte de uma geração de músicos e artistas que surgiram nos anos 1980 em São Paulo, com novas ideias e possibilidades. Ele fez parte de muitos grupos como: Sossega Leão, Skowa e a Máfia entre outros. Eu, mais novo e atento a tudo que acontecia, me identificava com ele e também, provavelmente, por ser um dos únicos negros dessa nova cena. De fã e admirador virei amigo, trabalhamos juntos algumas vezes e tivemos nossas histórias".

O músico e ator paulistano Theo Werneck homenageou o amigo lembrando que eles fazem aniversário no mesmo dia. "Tocamos muitas vezes juntos, dando canja um no show do outro. Muitas gigs, discotecagens, viagens e madrugadas. A gente aqui vai sentir muito não estar junto, mas sabe que você vai estar bem protegido na luz de quem abriu muitas portas pras irmãs e irmãos passarem, criando, tocando, cantando, sonhando! Voa professore!", comentou.