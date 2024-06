Mulher Barbada lança álbum solo com show gratuito no Porto Dragão

Mulher Barbada lança primeiro álbum "Bárbara" nesta quinta-feira, 13 Crédito: Karla Brights/Divulgação

Será lançado nesta quinta-feira, 13, o primeiro álbum da artista drag queen Mulher Barbada, nas plataformas digitais. Intitulado “Bárbara”, o disco possui nove faixas e apresenta uma dramaturgia musical, com canções, compostas pela própria cantora e outros compositores cearenses. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já no dia 22 de junho, um domingo, ocorrerá um show de forma gratuita no Hub Porto Dragão para divulgação do disco.

Em um trabalho totalmente diferente do qual apresenta nas noites por Fortaleza ou com o Bloco Mambembe, levando axé no Carnaval da cidade, a artista apresenta neste novo projeto músicas voltadas para o MPB em um flerte com o rock e o R&B.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui O produtor Guilherme Kastrup é o responsável pela produção musical do álbum da drag queen e Caio Castelo assina a co-produção e a direção musical.