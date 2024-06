31º Prêmio da Música Brasileira será exibido ao vivo; saiba onde

Marcado para acontecer nesta quarta-feira, 12, o Prêmio da Música Brasileira chega a sua 31ª edição celebrando a pluralidade das criações musicais em todo o território nacional. Dividido em 32 categorias, a cerimônia de premiação acontece no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Na ocasião, o evento terá transmissão ao vivo no Canal Brasil e Globosat + Canais Ao Vivo, previsto para iniciar às 20h45min. Já no canal do Youtube e nas redes sociais do Prêmio da Música Brasileira, a exibição está marcada para começar a partir das 19 horas.

Homenageando Tim Maia, o evento contará com apresentações musicais especiais de nomes importantes da música brasileira. Entre os convidados para cantar novas versões de músicas de Tim, Marisa Monte, Ney Matogrosso, Zélia Duncan e Seu Jorge realizam shows no palco do Theatro.