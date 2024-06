Vila das Artes promove curso sobre narrativas históricas na arte

Curso gratuito "Fabulação nas artes visuais" analisa obras de artistas contemporâneos que expõem a história do Brasil; atividade será realizada na Vila das Artes

A Escola de Artes Visuais da Vila das Artes promove este mês o curso “Fabulação nas artes visuais”. Realizado entre os dias 17 e 20 de junho, a atividade formativa será ministrada por Wes Viana e irá identificar as narrativas históricas contadas através da arte.

Idealizada a partir da dissertação de mestrado “Fabulação na arte contemporânea brasileira: cartografia de artistas visuais”, defendida em 2023, na Universidade Estadual do Ceará (UFC), Wes expõe a história do Brasil com base na perspectiva de artistas contemporâneos.