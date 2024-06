Festival Música na Ibiapaba recebe inscrições até quarta, 12

Um dos principais eventos artísticos da região de Viçosa do Ceará, o Festival Mi busca fortalecer o acesso aos bens e serviços culturais para a população do Estado. Além de apresentações musicais, a programação também oferece oficinas e cursos de formação .

Marcado para acontecer entre os dias 20 e 27 de julho, a 19ª edição do Festival Mi - Música na Ibiapaba está recebendo inscrições de artistas e educadores que desejam participar do evento até esta quarta-feira, 12.

Realizado pelo Governo do Ceará, por meio da Secult e do Hub Cultural Porto Dragão, o processo seletivo do 19º Festival Mi oferta 700 vagas para 68 atividades formativas, entre oficinas e ações práticas.

Os interessados em participar da edição de 2024 do festival devem se inscrever on-line no site do Mapa Cultural do Ceará até esta quarta-feira, 12.

Inscrições para 19º Festival Mi