3º Festival Rock Arte acontece no Dragão do Mar neste sábado, 8

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura recebe neste sábado, 8, a terceira edição do Festival Rock Arte. Com programação gratuita, o evento busca dar destaque às bandas de rock independentes do Estado.

Iniciando às 16 horas, o evento terá apresentações das bandas Rock4!, Old Friends, Roger Capone e os Planárias, Tannat e do DJ Dudu Madeira. Além dos shows, o momento também contará com oficina de grafite ministrada pelo arte-educador Lorinho Graffiti.

