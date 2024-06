Grupo Descendentes da Índia Piaba faz show no Esquina Brasil

Grupo Descendentes da Índia Piaba faz show neste sábado, 8, no Esquina Brasil Crédito: Antonio Saraiva/Divulgação

O grupo Descendentes da Índia Piaba realiza o pré-lançamento do álbum “Primitivo” neste sábado, 8, às 21 horas, no Esquina Brasil. O momento com os músicos faz parte da programação da 9ª edição da Festa Carretera Tropical. “‘Primitivo’ é o nome que representa todas as influências da cultura afro-amazônica que nós tivemos. Também estava muito impressionado e influenciado pelo Chico da Silva (pintor), por esse movimento artístico primitivista do Ceará”, conceitua Sérgio Roberto, vocalista da banda cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine É alinhado ao sentido de ancestralidade que “Primitivo” designa o título do segundo álbum do grupo cearense. Produzido por Roqueney Mota, no estúdio Casa de Ensaio, o álbum conta com onze canções e duas versões (de Paulo Zavallone e Bob Dylan na versão do Zé Ramalho).

Devido ao processo de autorização do uso dessas últimas músicas, em função dos direitos autorais, o novo álbum ainda não tem data de lançamento prevista. Leia também | 3º Festival Rock Arte acontece no Dragão do Mar neste sábado, 8 Novo álbum do grupo Descendentes da Índia Piaba tem influencias do brega e músicas latinas A novidade deste segundo álbum dos Descendentes, para Sérgio Roberto, está na expansão da influência musical que esse disco traz, compondo, por exemplo, brega e músicas latino-americanas.

Nessa perspectiva da distinção dos álbuns, o primeiro é mais diretamente inspirado pelos grandes ídolos do carimbó, tais como: Pinduca, Alípio Martins, Mestre Vieira, Aldo Sena, Carlos Santos, Carlos Marajó e o Grupo Populares de Igarapé Miri. “Estamos cultuando a memória desses grandes mestres da guitarrada ribeirinha, que não tiveram o devido reconhecimento. Eles são entendidos como uma coisa folclórica e regional. Mas eles criaram uma nova tendência, criaram música nova”, diz Sérgio Roberto. "Carimbó punk cearense" é a forma que a banda define a sua música, que resulta de uma mistura inusitada dos ritmos paraenses (carimbó e lambada), com a guitarra distorcida do rock. O carimbó é um dos ritmos originários do Pará com elementos afro e portugueses, enraizados na cultura indígena ribeirinha. Leia também | Iago Xavier é um dos convidados da JuvFest 2024 que acontece neste sábado, 8 Sérgio Roberto alega que esse gênero musical esteve em destaque por volta das décadas de 1980 e 1990, e “daí esses artistas caíram no esquecimento”, mas a aproximação entre o Pará e o Ceará, no ritmo, é maior do que se supõe. “Às vezes perguntam: 'Vocês são do Pará?'. Não, nós somos de Fortaleza, adotamos essa influência e misturamos com o rock”. O vocalista também traça a diferença entre o carimbó paraense e o cearense, uma vez que o carimbó típico no Pará é mais tradicional, “chamado de pau e corda, o carimbó do Mestre Verequete, do grupo Uirapuru e do mestre Cupijó”.

Já o carimbó cearense, “que explodiu em Fortaleza nos anos 1980”, é mais elétrico. “Pinduca vem e transforma o ritmo mais tradicional em pop, introduzindo a guitarra e a bateria. Alguns acham que ele traiu o carimbó raiz, nós achamos que ele transformou a música”. A mesclagem e as inspirações são percebidas na sonoridade musical e nas letras da banda, como no trecho da canção “Carimbó punk”: “Seu Vieira é o Jimi Hendrix do Pará”. A frase faz referência ao instrumentista paraense Mestre Vieira (1934 - 2018), criador da guitarrada (ritmo do Pará que mistura carimbó, lambada, cumbia e merengue), que tem como marco inicial o álbum "Lambadas das Quebradas" lançado pelo guitarrista em 1978.