Iago Xavier é um dos convidados da JuvFest 2024; veja programação

JuvFest 2024 ocorre no sábado com programação cultural, esportiva e de formação; Iago Xavier, ator de 'Motel Destino' participa de roda de conversa Crédito: LOIC VENANCE / AFP

Neste sábado, 8, o Cuca Mondubim recebe a segunda edição do JuvFest. Com programação gratuita voltada para crianças e jovens da região, o evento tem início às 9 horas com atividades de formação, cultural e esportivas. Realizado pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal da Juventude, a JuvFest 2024 traz no evento bate-papos, serviços de qualificação profissional, workshops, atividades esportivas e recreativas, mostras de cinema, além de apresentações culturais. Leia também | Festival Zepelim 2024: Pabllo Vittar é anunciada na programação

Com o tema “Juventudes no Centro”, a segunda edição do festival também traz na programação uma nova etapa do torneio Juventude Ativa de Skate e projeto Oh! a Feira. Organizado pela Rede Cuca, a feira de empreendedorismo contará com 20 expositores dos segmentos de artesanato e gastronomia. “O JuvFest é um projeto que tem o objetivo de aproximar os jovens de Fortaleza, de forma a oferecer uma variedade de experiências formativas que visam expandir seus conhecimentos. O evento foi pensado como um ambiente dinâmico e produtivo para a troca de ideias, compartilhamento de informações e fortalecimento das conexões entre os jovens”, comenta Davi Gomes, secretário da Juventude. Durante toda a programação, intérpretes de Libras vão estar presentes nos espaços. As inscrições para as mais de 100 atividades culturais e de formação podem ser realizadas durante o evento.

Leia também | São João: onde curtir festas juninas em Fortaleza no fim de semana Iago Xavier, de 'Motel Destino', é uma das atrações na programação da JuvFest 2024 Além das ações, jovens artistas locais vão se apresentar no evento. A partir das 16h20min, os grupos OSS Passinho e Debocha Regueiro realizam uma grande aula de passinho no Anfiteatro do Cuca Mondubim. Às 17 horas, os coletivos Nação Reggae e Conexão sobem ao palco Jamaica e se apresentam. Na sequência, às 18 horas a banda de rap Perímetro Urbano se apresenta no local. Encerrando o festival, às 19 horas, a banda de forró de favela Amor de Cristal dão início ao show musical. Leia também | Recém-chegado de Cannes, Iago Xavier fala sobre planos para carreira Um dos momentos de destaque na programação do Juvfest 2024 é a participação do ator cearense Iago Xavier. Protagonista de “Motel Destino”, filme de Karim Aïnouz que concorreu à Palma de Ouro em Cannes, o artista irá compartilhar sua trajetória e experiência na arte. A conversa com o intérprete de Mazé no filme que chega às salas de cinema do Brasil em 22 de agosto será realizada na Arena Juv, das 15 horas às 16 horas.