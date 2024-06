Boyce Avenue volta a Fortaleza para show sexta, 7, no Colosso

Banda estadunidense Boyce Avenue volta a Fortaleza para show nesta sexta-feira, 7, no Colosso Crédito: Boyce Avenue.com/Divulgação

A banda Boyce Avenue volta a Fortaleza para show nesta sexta-feira, 7, no Colosso, a partir das 18h30min. Formada pelos irmãos Alejandro, Daniel, Fabian Manzano, o grupo estadunidense retorna à Capital após dois anos da última apresentação no mesmo estabelecimento. Conhecidos por realizar covers que fazem sucesso na internet e lançaram o nome da banda ao público, como das músicas “Photograph”, “Heaven”, “Mirrors” e “Thinking Out Loud”, os artistas também possuem canções autorais e consolidaram uma base de fãs em diversos países.



No repertório do show, o Boyce Avenue equilibra com maestria a apresentação das músicas de outros artistas com as composições do trio. "Nós meio que nos acostumamos", comenta Alejandro ao afirmar que "os fãs amam os dois lados, nossa música e nossos covers".

Na trajetória iniciada ainda em 2004, quando jovens músicos publicavam vídeos em seus canais do Youtube de forma independente, o Boyce Avenue se consagrou como um dos perfis de maior destaque na plataforma. Atualmente com 16,6 milhões de inscritos, o trio de irmãos detalham estarem orgulhosos da carreira que completa 20 anos em 2024. “Nos sentimos abençoados, com certeza! É incrível poder ir tão longe de casa e ter tantos fãs. É uma bênção”, descreve Alejandro, que além de vocalista também assume o violão e o piano. Junto com os irmãos Fabian (violão e vocais) e Daniel (baixo, percussão e vocais), Alejandro revela as expectativas para o novo show em Fortaleza: “[Esperamos] Muita energia boa, muitos sorrisos, muita gente bonita em torno de um momento muito agradável com nossos fãs em Fortaleza”.