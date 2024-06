São João de Maracanaú: Metrô de Fortaleza funcionará nas madrugadas de sábado e domingo em junho

Não haverá alterações no funcionamento regular da Linha Sul, estando mantidos todos os dias e horários que fazem parte da programação cotidiana do metrô. O esquema especial funcionará nas madrugadas de sexta para sábado e de sábado para domingo, nos fins de semana de junho.

O Metrô de Fortaleza ( Metrofor ) anunciou operação especial de funcionamento para o mês de junho. O objetivo é atender o público que deve comparecer ao São João de Maracanaú . O horário especial da madrugada começou a funcionar no primeiro sábado do mês, 1º, e continua até o domingo, 23.

Nos fins de semana do evento, haverá circulação do metrô entre as estações Parangaba e Carlito Benevides, contemplando a estação Virgílio Távora, que fica a poucos metros do local do evento. Com isso, será possível usar o metrô como transporte de ida e volta.

Linha Sul do Metrofor: confira operação especial de junho

Estações em funcionamento: Parangaba, Vila Pery, Manoel Sátiro, Mondubim, Esperança, Aracapé, Alto Alegre, Raquel de Queiroz, Virgílio Távora, Maracanaú, Jereissati e Carlito Benevides.

Horários: Viagens saindo simultaneamente das estações Parangaba e Carlito Benevides nos seguintes horários: 0h, 0h30min, 1h, 1h30min, 2h, 2h30min, 3h, 3h30min, 4h e 4h30min.

Horário de retorno para Parangaba: Partidas na estação Virgílio Távora às 0h05min, 0h35min, 1h05min, 1h35min, 2h05min, 2h35min, 3h05min, 3h35min, 4h05min e 4h35min.

Horário de retorno para Pacatuba: Partidas na estação Virgílio Távora às 0h16min, 0h46min, 1h16min, 1h46min, 2h16min, 2h46min, 3h16min, 3h46min, 4h16min e 4h46min.