5 filmes do cinema brasileiro aos quais você precisa assistir

Onde assistir: Globoplay, Prime Video, Paramount+, Netflix e Telecine

Central do Brasil (Imagem: Reprodução digital | Europa Filmes)

2. Central do Brasil

Protagonizado por Fernanda Montenegro, o filme “Central do Brasil” segue a jornada emocional de Dora, uma ex-professora que ganha a vida escrevendo cartas para analfabetos na estação de trem Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Quando seu caminho cruza o do Josué, um garoto órfão em busca do pai, a vida de ambos muda drasticamente. Relutantemente, Dora concorda em ajudá-lo em uma viagem pelo interior do Nordeste, em busca de suas raízes. O filme é uma exploração sensível das conexões humanas, solidão e redenção, enquanto os personagens enfrentam desafios emocionais e geográficos.

Onde assistir: Globoplay e Telecine

Tropa de Elite (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures do Brasil) 3. Tropa de Elite “Tropa de Elite” mergulha no turbulento mundo do combate ao tráfico de drogas nas favelas do Rio de Janeiro. Enfrentando dilemas morais e éticos, o Capitão Nascimento, líder do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) luta para lidar com a corrupção policial e a violência brutal que permeiam o cenário urbano. O filme oferece um olhar intenso sobre a realidade das operações policiais nas favelas, além de explorar as tensões entre as diferentes abordagens na luta contra o crime.