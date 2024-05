Parada LGBT+ 2024: veja programação completa em São Paulo

A 28ª parada do orgulho LGBT+ de São Paulo acontece neste fim de semana. Confira a programação Crédito: Miguel Schincariol/AFP

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo chega a sua 28ª edição este ano e acontecerá na Avenida Paulista, em São Paulo, no próximo domingo, 2. Com o tema “Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo: vote consciente por direito da população LGBT+”, o evento tem como atrações confirmadas Pabllo Vittar, Gloria Groove e Tiago Abravanel. Mês do orgulho LGBTQIAP+: por que é comemorado em junho? ENTENDA Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A temática deste ano visa “combater o preconceito e apoiar representantes que promovam políticas públicas afirmativas e joguem luz em pautas sobre direitos humanos”, segundo o site oficial do evento.