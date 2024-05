Vaticano pede desculpas por fala homofóbica do papa Francisco

Pontífice teria dito que "já há 'bichice' demais" nos seminários ao defender a proibição da admissão de homens gays. Porta-voz da Igreja lembra que aproximação com a comunidade LGBTQ+ é uma marca do atual papado.O Vaticano divulgou nesta terça-feira (28/05) um pedido formal de desculpas por um comentário homofóbico que teria sido feito pelo papa Francisco. Durante uma reunião com bispos da Conferência Episcopal Italiana (CEI) a portas fechadas, o pontífice utilizou o termo pejorativo em italiano frocciagine ao se referir aos homossexuais, enquanto defendia a proibição à admissão de homens gays nos seminários da Igreja Católica. Segundo relatos na imprensa italiana, com base em alguns bispos que estiveram na reunião, o papa teria dito que "já existe 'frociaggine' demais" nos seminários, um termo pejorativo em italiano que pode ser traduzido como "bichice". O porta-voz do Vaticano Matteo Bruni divulgou uma nota afirmando que Francisco "nunca teve a intenção de ofender ou se expressar em termos homofóbicos, e pede desculpas àqueles que se sentiram ofendidos pelo uso de um termo relatado por outras pessoas". "O papa Francisco está ciente dos artigos publicados recentemente sobre uma conversa, a portas fechadas, com os bispos da Conferência Episcopal Italiana e, como ele declarou em várias ocasiões: 'na Igreja há espaço para todos, para todos! Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo, há espaço para todos", prossegue a nota. Bruni lembrou que a aproximação da Igreja Católica com a comunidade LGBTQ+ é uma marca do atual papado. Comentário "em tom de brincadeira" O comentário com o uso do termo depreciativo aos homossexuais teria sido feito em 20 de maio, segundo foi publicado no porta de notícias Dagospia. Nesta segunda-feira, os principais veículos de imprensa italianos, como os jornais Corriere della Sera e La Repubblica, confirmaram a informação após consultarem alguns dos bispos presentes na reunião na condição de anonimato. Segundo os relatos, a admissão de candidatos abertamente homossexuais nos seminários estava sendo debatida e o papa Francisco, embora reiterando a necessidade de acolher a todos, se posicionou de maneira bastante rígida contra uma possível abertura aos homens gays. De acordo com o La Repubblica, que cita várias fontes anônimas, o papa teria feito o comentário em tom de brincadeira. O Corriere della Sera relatou que "mais do que constrangimento, a frase foi recebida com algumas risadas incrédulas" e que "ficou evidente que o papa não estava ciente de como essa palavra é ofensiva em italiano". O papa quis reiterar a posição do Vaticano com uma instrução do Dicastério do Clero que, em 2005, sob Bento 16, e confirmada em 2016 pelo próprio Francisco, de que "a Igreja, com profundo respeito pelas pessoas em questão, não pode admitir ao seminário e às Ordens Sagradas aqueles que praticam a homossexualidade, têm tendências homossexuais profundamente enraizadas ou apoiam a chamada cultura gay". rc (EFE, AP)