Ceará Junino 2024 é lançado no sábado, 1º, com show de quadrilhas

Quadrilhas juninas participantes do Ceará Junino 2024 vão se apresentar a partir de 14 de junho em cidades do Ceará

Um dos principais eventos de São João do Estado, o Ceará Junino chega à 24ª edição este ano. Marcado para iniciar neste sábado, 1º, o momento terá apresentações de quadrilhas e show musical no Centro Cultural do Cariri, no Crato.

Com início às 17 horas, o evento de abertura será gratuito e terá a participação das quadrilhas juninas Quadrilha Nação Nordestina, de Juazeiro do Norte; Quadrilha Junina Guaraci, do Crato; e Quadrilha Santo Antônio, de Barbalha.

Além das apresentações de dança, o evento no sábado terá show com a cantora Karynna, a Braba. A artista natural de Juazeiro do Norte apresenta grandes sucessos e clássicos do forró.