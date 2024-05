'Evidências do Amor' estreia na Max e Porchat comenta bastidores

Na trama, Porchat e Sandy vivem o casal Marco Antônio e Laura. Eles se conhecem em um karaokê e, após cantarem “Evidências”, se apaixonam. Marco, porém, acaba sendo abandonado no altar. Ele, que sempre achou ser um noivo perfeito, começa a viajar no tempo sempre que ouve a música e volta para diferentes fases do relacionamento.

Em entrevista ao O POVO, Fábio Porchat considera o filme como possivelmente a comédia “mais romântica” e com mais camadas de todas as obras do gênero nas quais já atuou. Ele também comenta sobre a interação com Sandy e como analisa seu trânsito entre diferentes “plataformas” - seja na internet, na televisão, no cinema ou, agora, no streaming.

Confira a entrevista com Fábio Porchat, protagonista de "Evidências do Amor"

O POVO: A comédia romântica já é, de certa forma, um gênero consolidado no cinema, mas a abordagem de “Evidências do Amor” foi diferente, tanto devido à música “Evidências” quanto pela viagem no tempo. Como foi para você e para o elenco apresentar essa história de comédia romântica em outra “envelopagem”?

Fábio Porchat: A ideia, desde a criação do roteiro no qual eu estava envolvido até a construção do filme, sempre foi contar muito bem uma história que a gente gostava muito e achava muito interessante, tentando ir por caminhos do realismo fantástico. Tem volta no tempo, volta na memória, volta na lembrança e acho que tudo isso acaba deixando um filme com camadas diferentes. Acho que isso é o público acaba percebendo também. Esse olhar cômico, mas com olhar de romance, com drama familiar, tudo isso estava desde o início. Essa foi a grande luta e a dificuldade no roteiro. Eu, a Luanna Guimarães, o Álvaro Campos e o Pedro Antônio escrevemos isso. A ideia partiu do Pedro, inclusive, e depois na nossa redação final com ele tentamos fazer com que tudo andasse magicamente sem furos, porque o espectador percebe. Quando você tem magia, você tem regras, e elas precisam ser seguidas de acordo com o que foi combinado com o público.