Deputado Mario Frias processa Samara Felippo após foto com emoji de cocô

Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Frias atuou como secretário de cultura do governo. Ele pede indenização de R$ 20 mil

O deputado federal, Mario Frias (PL) entrou com ação judicial contra Samara Felippo após a atriz publicar uma foto e esconder o rosto do deputado com um emoji. Ambos atuaram em “Malhação” no início dos anos 2000, e, no entendimento do deputado, Felippo debochou da imagem do ex-ator. Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Frias atuou como secretário de Cultura do governo.

Na ação, Mario solicita uma indenização de R$ 20 mil por danos morais e pede ainda que a atriz não o mencione em suas redes sociais. Ele pontua que está sendo difamado, tendo em vista que está sendo alvo de comentários pejorativos, como “merda, jumento, palhaço”. O deputado caracteriza as críticas como uma estratégia para gerar engajamento, curtidas e seguidores para a atriz em suas redes sociais.

Contudo, a decisão da juíza Claudia Guimarães dos Santos, responsável pela 2° Vara do Juizado Especial Cível, negou o pedido de liminar de urgência feita por Mario para que Samara não citasse mais seu nome. A justificativa para que o pedido fosse negado se deu porque as publicações mencionadas foram feitas nos “stories” do Instagram, que desaparecem após 24 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A agressão extrapolou completamente o debate político e ideológico, tratando-se de uma patente ofensa pessoal, gratuita, eivada de preconceito, por conta do cargo de deputado federal, e de suas opiniões políticas e sociais", disse o deputado à Justiça.

Em abril de 2019, Filippo utilizou os stories no Instagram para alfinetar Mario Frias. Na postagem, ela publicou uma foto com ele, Fernanda Nobre, Priscila Fantin e Robson Nunes, nos bastidores da novela. Contudo, compartilhou a lembrança e escondeu o rosto do político com um emoji de palhaço.

'Medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio", escreveu a atriz.

Após veículos de comunicação publicarem que Samara era madrinha de Miguel, fruto do relacionamento entre Mario e a atriz Nívea Stelmann, a artista se pronunciou nas redes sociais explicando que Nívea era madrinha de sua filha mais velha.

Veja



Samara se pronuncia nas redes sociais após troca de farpas com Mario Frias Crédito: Reprodução/ Instagram- Samara Felippo