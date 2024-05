Louis Tomlinson anuncia transmissão ao vivo de show no México

O evento é uma celebração para seus fãs que o acompanham desde a banda One Direction. Parte do valor dos ingressos, vendidos a preços acessíveis, será destinada a ONGs

O cantor britânico Louis Tomlinson, faz sua segunda passagem pela América Latina em carreira solo, com a turnê “Faith In The Future”. Nessa segunda-feira, 20, ele anunciou em suas redes sociais que realizará a transmissão ao vivo do seu show no Autódromo Hermanos Rodríguez na Cidade do México no dia 1º de junho.



Essa é a primeira vez que um artista solo masculino será a atração principal na famosa casa do Grande Prêmio do México (Mexican Grand Prix) de Fórmula 1. O show será transmitido em comemoração às suas duas turnês mundiais consecutivas nos últimos três anos.

A transmissão, intitulada de “Louis Tomlinson - For Every Question Why”, será uma noite para celebrar o que o cantor criou juntamente com seus fãs. Em suas redes sociais, Louis diz: “Para todas as pessoas que foram a algum show ou demonstraram apoio online, esse show é para vocês. Vai ser muito especial”.