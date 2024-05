Manual de fã: como se organizar para ir a shows em outras cidades

Dica 6

Quanto e como economizar para viagem?

Economizar para conseguir realizar uma viagem tranquila Crédito: Pexels/maitree rimthong

Economizar nem sempre é fácil, mas com um bom planejamento é possível. Lorena de Araújo mora em Caruaru, Pernambuco, e comenta que para ir ao show do cantor britânico Louis Tomlinson em São Paulo foi necessária muita organização: “É fundamental pesquisar direitinho, guardar uma grana reserva para emergências, reservar tudo com antecedência. Isso vai fazer com que a experiência seja melhor ainda”.



Aqui vão algumas sugestões de como economizar: