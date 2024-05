HGF celebra 55 anos com estreia de documentário sobre o hospital

Em comemoração aos 55 anos de fundação do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), que acontece na próxima quinta-feira, 23, o Governo do Ceará produziu o documentário “O Passado que Inspira o Futuro: 55 anos do Hospital Geral de Fortaleza”. A produção é um curta-metragem que terá pré-estreia nesta terça-feira, 21, às 11 horas.

Com direção da jornalista Rosane Gurgel, do Núcleo de Audiovisual da Coordenadoria de Comunicação da Casa Civil do Governo do Estado, o documentário aborda diversas histórias de inovação e pesquisa que aconteceram dentro do HFG entre servidores e pacientes. A produção é realizada em parceria com o jornalista Felipe Martins.



A primeira exibição da produção acontece nesta terça, às 11h, no Auditório Principal do Hospital, para servidores e convidados, integrando a programação de aniversário do hospital. Sua estreia oficial será por meio das redes sociais do Governo do Ceará na quinta-feira, 23.