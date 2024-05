Cannes 2024: Romênia e Zâmbia trazem retratos de violência familiar No primeiro dia da cobertura exclusiva do O POVO no 77º Festival Internacional de Cinema de Cannes, um mergulho nas emoções opostas de Emanuel Parvu e Rungano Nyoni 20:50 | 17/05/2024 Autor Arthur Gadelha Arthur Gadelha Autor Ver perfil do autor Tipo Analise

"Trei Kilometri Pana La Capatul Lumii" – "Três Quilômetros para o Fim do Mundo", em tradução livre –, é exibido em Cannes 2024 Crédito: Vlad Dumitrescu/Cannes/Divulgação

“Ele tomou a vacina da covid-19?”, pergunta o padre em um dos pontos do seu checklist para entender por que Adi, um garoto de 17 anos de idade, prefere “beijar garotos”. Causando risadas nas mais de duas mil pessoas presentes no Grand Théâtre Lumière, essa fala foi o momento em que lembrei de não estar assistindo a um filme de vinte anos atrás, mas bastante novo, sendo literalmente exibido pela primeira vez naquele momento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Digo isso porque o romeno “Trei Kilometri Pana La Capatul Lumii” – “Três Quilômetros para o Fim do Mundo”, em tradução livre – é um filme tão frio e repetitivo diante da gravidade de seu tema que a intenção crítica de sua abordagem se torna pálida.

Na história, Adi vê sua vida virada de cabeça para baixo quando dois garotos o espancam na rua e seus pais buscam não só encontrar os autores do crime, mas o seu motivo. Nesse ponto, o roteiro do romeno Emanuel Parvu é esperto porque logo se descobre os responsáveis, mas a vítima, de repente, vira o vilão. Leia também | Os símbolos discretos de apoio aos israelenses ou palestinos em Cannes As autoridades do pequeno vilarejo, inclusive seus próprios pais, sofrem muito mais com a descoberta da sexualidade do garoto do que com o crime. Em dado momento, o policial sugere que a queixa seja retirada para que o assunto não se espalhe.

O filme se engasga porque não encontra nesse conflito nada que o chafurde ao mostrar tudo sempre de forma direta, como se construísse uma crueldade chocante ao tornar o garoto apenas um saco de pancadas, sem reação ou qualquer subjetividade que o torne mais real. O personagem do padre como representante da intolerância mira na ironia, mas o faz de forma rasa, assim como os pais interpretados por Laura Vasiliu e Bogdan Dumitrache que nunca convencem nos seus extremos. Saiba mais | Cannes 2024: O POVO realiza cobertura do festival francês Da Zâmbia, “Tornando-se uma Galinha-d'Angola” mostra violências esquecidas Como num poema sem rimas, o segundo filme do dia se encaixou pelos vazios. Dirigido pela zambiana Rungano Nyoni, “On Becoming a Guinea Fowl” – “Tornando-se uma Galinha-d'Angola”, em tradução livre –, é um grande contraponto no mesmo ponto de partida: a violência que está escondida dentro da família até que se coloque à prova. O filme começa quando Shula (Susan Chardy) encontra seu tio morto, estirado na estrada, sem qualquer explicação. Ele simplesmente está lá. Quando ela chega perto do corpo, a imagem salta e vemos Shula em sua versão criança, mas na mesma rua, vendo o mesmo corpo. Naquele momento ainda não entendemos aquela imagem completamente, mas ela aos poucos vai ganhando significado. A partir dessa morte inesperada, que faz com que sua extensa família tenha que se reunir para o funeral, Shula se vê refém da ficção da sua memória para tentar digerir sua indiferença em relação à morte daquele homem.

Leia também | Cineasta que antes varria o Festival de Cannes agora exibe filme “Você não contou para o papai?”, pergunta para sua mãe que sabe há anos da violência que ele tinha cometido à sua filha quando criança, mas aceitou que “não tinha muito a ser feito”. Diante dessa mágoa nunca encarada, a diretora nos hipnotiza ao criar seu próprio fluxo de delírio e tensão para acessar o trauma, às vezes áspero e confuso, mas sempre interessado em fugir do que é óbvio.