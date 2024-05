Banda de Música da PMCE homenageia Belchior em show gratuito no domingo

A apresentação ocorre neste domingo, 19, às 17h, no Anfiteatro da Av. Beira-mar de Fortaleza. O show contará ainda com a participação do cantor Vicente Nery

Em comemoração ao Aniversário de 189 anos da Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Banda de Música da PMCE, Major Xavier Torres, realiza uma apresentação em homenagem ao cantor Belchior neste domingo, 19, às 17 horas, no Anfiteatro da Av. Beira-mar de Fortaleza.

O show contará com a participação do cantor Vicente Nery, da capitã Júlia Dantas (semifinalista do programa The Voice da Rede Globo) e de convidados da Banda de Música da PMCE.

No repertório estarão os grandes sucessos do artista cearense, como " Medo de avião" e "Como nossos pais", entre outros que marcaram a carreira do cantor. O evento é gratuito.