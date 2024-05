7º Prêmio Ceará Encena homenageia grandes nomes do teatro cearense

As peças analisadas, foram escolhidas por cumprir as exigências mínimas do regulamento, tendo seus finalistas, distribuídos em duas categorias: formação, destinada a montagens e espetáculos de conclusão de cursos e oficinas cearenses; e a categoria principal, focada em espetáculos de grupos, companhias e coletivos cearenses.

A premiação conta com uma comissão julgadora formada por renomados profissionais do teatro cearense, como Hiroldo Serra e Kelva Cristina, que durante o ano se dedicaram a conferir cerca de trinta e dois espetáculos cearenses.

7º Prêmio Ceará Encena irá homenagear artistas do teatro cearense

Além da premiação, o evento também homenageia grandes nomes que, ao longo de suas histórias contribuíram para o fazer teatral no Ceará. Esta edição, celebra a vida e a obra de Fernando Piancó, Ivanilde Rodrigues, Lourdes Macena e Mazé Figueiredo.

“Essa comenda é de imensa contribuição para o Ceará, pois cuida com zelo, carinho e amor do crescimento e do reconhecimento de grupos, de artistas e do próprio fazer teatral. Receber essa homenagem, é uma honra, uma glória”, destaca a atriz Mazé Figueiredo, que além de ser uma das homenageadas da noite, comemora 60 anos de carreira.