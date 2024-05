Tragédia no Rio Grande do Sul: audiência das TVs bate recordes

Emissoras de TV alcançaram recordes de audiência com noticiários sobre enchentes que ocasionaram tragédias no estado gaúcho; saiba mais:

A Globo teria alcançado 66 milhões de telespectadores com o “ Jornal Nacional ” entre os dias 6 e 11 deste mês, considerado o maior alcance de 2024. No dia 6, registrou a média de 26 pontos de audiência , o que equivale a 191 mil pessoas assistindo ao programa na capital paulista.

Desde o agravamento das consequências das enchentes que tomaram conta do Rio Grande do Sul, a audiência dos noticiários televisivos aumentou em todas as emissoras. O canal que mais se beneficiou em números foi a Rede Globo , segundo apuração do F5.

As informações foram coletadas pela F5 por meio do Kantar Ibope.

Audiência em outras emissoras

O noticiário Balanço Geral SP, da Record, alcançou uma média de oito pontos no ibope, recorde de audiência no programa, que também passou a cobrir os acontecimentos no Rio Grande do Sul. Além dele, o Cidade Alerta também aumentou seu público em 15% com notícias sobre a tragédia.

O SBT e a Rede TV não aumentaram seu público para conteúdos jornalísticos.