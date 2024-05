Oscar esquecido, massagem de Redford e outras curiosidades de Mery Streep em Cannes

Streep, que tem um recorde de 21 indicações e três Oscars em seu currículo, ganhou a primeira das estatuetas por seu papel de mãe separada em "Kramer vs Kramer", em 1980. Mas ela teve um contratempo com o prestigioso prêmio.

Do Oscar que ela esqueceu à massagem sensual nos cabelos que recebeu de Robert Redford em "Entre Dois Amores", a atriz Meryl Streep, que acaba de receber a Palma de Ouro honorária , contou uma série de curiosidades sobre a sua vida em Cannes nesta quarta-feira, 15.

"Eu o esqueci no banheiro. Eu estava usando um vestido grande e tive que pegá-lo. Coloquei-o no chão e esqueci que estava escondido lá", disse ela rindo. "Mas alguém o encontrou. A próxima pessoa".

Meryl Streep: A votação

No mesmo filme, em que ela reivindica a guarda do filho ao futuro ex-marido, interpretado por Dustin Hoffman, uma das cenas mais poderosas é quando Streep explica no tribunal por que saiu de casa por alguns meses.

A atriz explicou que eles estavam discutindo com o diretor, Robert Benton, e Hoffman sobre a alegação dela no tribunal. No final, "cada um deles foi para o seu camarim. Dustin escreveu sua versão das minhas falas, Benton escreveu a dele e eu escrevi a minha. Nós votamos e eu ganhei!".