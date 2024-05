Fernando Haddad vence processo contra Paula Toller, do Kid Abelha

"Amor com jeito de virada", trecho de música de Paula Toller foi tema de vídeo de campanha não-autorizada de Fernando Haddad em 2018

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do O Globo, o julgamento debatia os “limites da responsabilidade solidária” de Haddad , candidato à Presidência em 2018, sobre o uso da melodia da canção “Pintura Íntima” , lançada pela banda Kid Abelha , em 1984.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) removeu nesta terça-feira, 14, a condenação do ministro da Fazenda Fernando Haddad após processo aberto pela cantora Paula Toller . A vitória do político se deu por unanimidade na terceira turma da corte.

Na época, um vídeo que usava o trecho “Amor com jeito de virada”, removido da música escrita por Paula Toller, foi utilizado como propaganda eleitoral em prol do candidato do PT.

Pelo fato do vídeo não ter a autorização da artista, Fernando Haddad e o partido foram processados por danos morais. Na ocasião, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DFT) acatou o processo e condenou o atual ministro da Fazenda a pagar multa de R$ 100 mil.

Ainda segundo O Globo, Haddad e o PT consideraram a condenação uma “afronta à legislação”, devido a atribuição a ambos da responsabilidade de um vídeo feito por apoiadores que estabelecia “uma responsabilização solidária presumida”.