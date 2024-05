Fortaleza será a principal capital do Brasil disputada por PT e também por PDT este ano

A capital cearense se tornou a principal arena no Brasil da disputa entre os dois partidos da base de Lula. É o maior município onde PT terá candidato, e também o maior do PDT, o que confere relevância nacional ao embate

A Prefeitura de Fortaleza é a prioridade nacional para o Partido Democrático Trabalhista, com José Sarto (PDT) a caminho da candidatura à reeleição. E também será a maior capital disputada no Brasil pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Como Brasília não tem prefeito nem eleição este ano, Fortaleza é o município a seguir na lista. O PT escolheu Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, para ser o candidato. O PDT lançará à reeleição o prefeito José Sarto. Além de ser o maior município em que as duas siglas disputarão com candidato próprio, é também o mais populoso em que as legendas não irão compor a mesma coligação. O PDT está na base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No Rio de Janeiro, os petistas devem apoiar Eduardo Paes (PSD) no projeto de reeleição. E, assim como na maior cidade do País, o pedetistas também dividirão o mesmo palanque.

Fortaleza hoje impulsiona a rivalidade entre os dois partidos. E afeta até as relações com o PSB, de quem o PDT esperava adesão em Fortaleza, e colocava como condição para o apoio no Recife (PE). O fato de o PSB ter aderido ao PT em Fortaleza levou o PDT a encerrar até as tratativas para uma federação entre as siglas.

No poder federal, o PT tem a próxima eleição como estratégica para reverter o resultado de 2020, pior desempenho da história da legenda em capitais. Foi a primeira vez desde que o partido existe que não venceu em nenhuma. O resultado de 2016 já havia sido negativo, com vitória apenas em Rio Branco (AC), somada a derrotas como em São Paulo. Atualmente, o partido não lidera as pesquisas em nenhuma. Porém, a sigla precisa dar atenção à sustentação do Governo Federal, o que levou a abrir mão de algumas disputas.

Cientista político e professor do Instituto Mackenzie, Rodrigo Prando destaca que o PT não apenas precisa ceder aos aliados dos quais depende no Congresso Nacional, como também aposta em opções mais competitivas contra os principais rivais nacionaos.

"No fundo, me parece a tentativa de não perder espaço para as forças da direita ou do bolsonarismo", aponta.

"São Paulo e Rio de Janeiro são duas cidades que, concretamente, apresentam nomes não petistas com mais chances de vitória e o PT insistindo em candidatos próprios poderia levar à divisão de votos e fortalecer, como disse, a direita ou o bolsonarismo", acrescenta.

O docente analisa que historicamente o PT quase sempre buscou hegemonia nos municípios, mas agora age de forma mais pragmática. "Fica de fora com prefeito eleito, mas evita a expansão dos adversários no campo politico antagônico".