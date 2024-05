Charlie Brown Jr. é homenageado em nova camisa do Santos

Edição comemorativa da nova camisa do Santos homenageia a banda Charlie Brown Jr.

Uma das bandas de rock mais queridas do Brasil, o Charlie Brown Jr. irá ganhar uma homenagem bastante especial. Formado em 1992 na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, o grupo foi relembrado na nova camisa do time de futebol.

“Retrata liberdade. É o símbolo de quem arrisca, de quem vai pra cima, de quem deixa sua marca em qualquer lugar, sem medo de sonhar. Apenas o tempo pode ser alheio à nossa vontade”, descreveu a publicação do clube santista que revela as novas camisas.

