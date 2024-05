Pereio foi casado com Cissa Guimarães, com quem teve 2 filhos

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora e atriz se despediu "Te agradeço meu amor, por tanto aprendizado"

Pereiro e Cissa foram casados por 15 anos, entre 1975 e 1990. João Velho, de 40 anos, e Thomaz Velho, de 46, são frutos do matrimônio dos artistas.

O ator Paulo César Pereio, que morreu neste domingo , 12, aos 83 anos, foi casado com a atriz Cissa Guimarães . O casal teve dois filhos, João e Thomaz.

Cissa Guimarães participou do documentário. A atriz afirmou que Pereio nunca foi um bom pai para os filhos que eles têm juntos. Mesmo sendo uma “pessoa difícil”, Cissa disse ter muito carinho pelo ex-marido.

Em 2022 Cissa visitou Pereio no Retiro dos Artistas, na zona oeste do Rio de Janeiro. O ator vivia desde 2020 no local.

Stepan Nercessian, responsável pelo Retiro dos Artistas, compartilhou uma nota de despedida para Paulo em suas redes sociais. “Adeus Pereio. Te Amo. Sempre”, escreveu na legenda.