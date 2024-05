Morre ator Paulo César Pereio, aos 83 anos, no Rio de Janeiro

Quem foi Paulo César Pereio

Nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1940, Paulo César Pereio foi um nome importante para o cinema nacional, atuando tanto em produções do Cinema Novo e do gênero pornochanchada.

Ele atuou em mais de 60 filmes dirigidos por cineastas relevantes importantes do cinema brasileiro como Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor, Hugo Carvana e Ruy Guerra.