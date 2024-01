Cissa Guimarães receberá R$ 70 mil por mês para apresentar Sem Censura

Com custo de quase R$ 5 milhões, programa volta no dia 26 de fevereiro. Cissa Guimarães foi uma das artistas que gravaram um jingle para a campanha do então candidato à Presidência Lula

A reestreia do programa na TV Brasil está prevista para o dia 26 de fevereiro. A escolha por Cissa aconteceu sem concorrência, via inelegibilidade de licitação.

Ao Metrópoles, a EBC informou que a contratação está em conformidade com o Lei das Estatais e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos. "Dessa forma, a contratação foi realizada em conformidade com as normativas legais aplicáveis e considerou as especificidades do projeto de produção do programa ‘Sem Censura’."

Ao todo, a empresa gasta R$ 5 milhões em contrato com a Fábrica de Entretenimento e Participações, que coloca o Sem Censura no ar. O período é de 13 meses e inclui um mês de pré-produção.

Na assinatura do contrato, o governo determinou que a apresentação será prestada "exclusivamente por meio da profissional interveniente na relação contratual, artista e apresentadora Cissa Guimarães”.

Confira outros gastos do Sem Censura:

R$ 956 mil na rubrica “serviços de conteúdo”;

R$ 679 mil na de “serviços de criação;

R$ 744 mil para “serviços de apresentação”;

R$ 720 mil para “serviços de direção artística”;

R$ 1 milhão para taxas e imposto do projeto.

Em divulgação nas redes sociais, Cissa comemora o novo trabalho. "O estúdio está um espetáculo, vocês vão amar. Eu estou tão feliz, tão empolgada que eu não vou contar mais nada para vocês. Vocês vão ter que ver o programa. Um beijo! Olha a Cissinha totalmente sem censura", disse a atriz no vídeo.