Presente para o dia das mães: 7 ideias criativas e baratas

Dica 5

Homenagem de familiares

Peça que familiares e amigos enviem vídeos ou áudios falando sobre sua mãe e monte um vídeo Crédito: Freepik

Um livro ou um vídeo repleto de mensagens, declarações, poemas ou fotos de familiares é uma opção válida também! Comece pedindo contribuições de membros da família e amigos que expressem seus sentimentos, desejos e memórias favoritas sobre sua mãe.

Você pode organizar o conteúdo de maneira criativa, alternando entre textos e imagens, e até incluir seções temáticas ou decorar as páginas com adesivos e bordas coloridas, no caso do livro.

Se preferir montar um vídeo, peça que as pessoas enviem vídeos ou áudios falando sobre sua mãe, utilize músicas no fundo sonoro e vá encaixando as falas. Alguns aplicativos para celular permitem editar de maneira bem fácil e diversos tutoriais na internet podem ajudar.