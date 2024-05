Filme cearense inédito estreia nesta sexta, 10, no Canal Brasil

Produção audiovisual cearense "Iracemas" será exibida no Canal Brasil nesta sexta, 10; longa tem direção de Tuca Siqueira

O documentário cearense “Iracemas” será exibido nesta sexta-feira, 10, às 20h30min, no Canal Brasil. Com direção da cineasta pernambucana Tuca Siqueira, o filme acompanha as diversas “versões” de Iracema por Fortaleza.

Dando nome a escolas, estabelecimentos, ruas e pessoas, “Iracema” se popularizou no imaginário cearense com a publicação do romance homônimo de José de Alencar, de 1865.

A produção audiovisual cearense é inédita na televisão, tendo sido exibida pela primeira vez durante o Festival do Rio de 2023. Na premiação, considerada uma maiores da América Latina, “Iracemas” recebeu menção honrosa na categoria New Trends.