Porto Iracema realiza aula aberta sobre co-produção no cinema

A escola Porto Iracema das Artes realiza nesta quarta-feira, 8, uma aula aberta com o tema "Co-produção - cases e oportunidades no cinema brasileiro ”, ministrada pela produtora Mariá Velasquez. O encontro acontece das 10h às 12h, limitado à capacidade do local de 60 lugares.

A aula faz parte do projeto Bússola, uma ação da Escola cujo objetivo é promover encontros para debater sobre o atual momento do audiovisual no Ceará e no Brasil, com produtores e profissionais do cinema e televisão nacional.

O encontro que acontece quarta-feira é uma parceria feita pela Porto Iracema das Artes, Deberton Filmes e a Paramount Pictures Brasil.

Aula aberta com Mariá Velasquez - “Co-produção - cases e oportunidades no cinema brasileiro”