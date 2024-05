Festival de Teatro de Acopiara retoma programação após cinco anos

Cia. Ortaet se apresenta no 27° Festival de Teatro de Acopiara Crédito: GSILVA/Divulgação

"Vitória" e "conquista". Dois sentimentos que podem ser descritos por todos aqueles que fazem parte do Festival de Teatro de Acopiara (Fetac) com o retorno do evento ao município. Marcada para acontecer entre os dias 4 e 11 de maio, a 27ª edição do festival teatral será realizada na região centro-sul do Ceará após cinco anos em pausa. "Depois de meia década, a gente volta a ter o Festival e volta a dialogar com o movimento teatral do interior cearense em específico, que durante muito tempo ficou parado. O movimento teatral do Ceará num todo está comemorando a volta desse festival, que tem sido importante para a cena teatral do nosso estado", afirma Dário de Sousa, um dos realizadores do evento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine VEJA TAMBÉM | Confira programação cultural desta quinta-feira, 2