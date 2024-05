Anderson, do Molejo, será enterrado próximo a Elza Soares, tia dele

O cantor Anderson Leonardo do grupo Molejo, que faleceu na última sexta-feira , 26, vai ser enterrado próximo a sua tia, a também cantora Elza Soares, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Só fui dizer que era sobrinho dela, quando eu estava conhecido com o Molejo. Eu sempre gostei mesmo de estar ali na minha luta, devagarzinho, com bastante simplicidade, humildade. Eu nunca gostei de falar que era sobrinho dela", afirmou

Elza Soares é uma das vozes mais reconhecíveis do mundo da música e foi uma estrela nacional. Dona de sucessos como "Mulher do Fim do Mundo", "A Carne" e "Se Acaso Você Chegasse", ela foi eleita em 1999, pela revista Rolling Stone, como a cantora brasileira do milênio.

