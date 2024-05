Bar Serpentina anuncia fechamento: 'Venham se despedir'

Point para apresentações musicais de samba e chorinho, Serpentina fecha as portas após sete anos de atividade

Durante mais de sete anos, o estabelecimento de número 760 na avenida Heráclito Graça foi point para a boemia. Agora, o Serpentina Bar e Cultura anuncia o encerramento das atividades e já tem data marcada para fechar as portas: dia 12 de maio.



"Com muita serenidade que anunciamos: os próximos dias serão de despedida aqui no Serpentina. A nossa bodeguinha funcionará até o dia 12/5 e dará um tempo (não se sabe quanto) de suas atividades", anunciou o bar em postagem no Instagram.

Comandado por Carolina Ferraz, o espaço recebeu, ao longo dos anos, muitos eventos musicais, especialmente do samba e chorinho.