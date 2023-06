Arlindo Cruz está ‘com semblante melhor’, afirma filho do sambista

Os fãs de Arlindo Cruz podem ficar tranquilos, Arlindinho, filho do músico, compartilhou as novidades sobre o estado de saúde do pai. “Ele está em casa, está bem! Entende algumas coisas, o estado de saúde é estável. Não tem tido uma grande melhora, mas está com um semblante melhor”, detalhou.

A atualização foi compartilhada durante a participação de Arlindinho no programa “Encontro”, da TV Globo, exibido nesta sexta-feira, 16. Na ocasião, o filho do dono dos sucessos “Meu lugar”, “Será que é Amor”, “Meu bem” e outros hits do samba que ficaram marcados na voz de Arlindo Cruz, contou que toda a família está cuidando do músico.

Com 64 anos de idade, Arlindo Cruz é considerado um dos principais sambistas do Brasil, sendo um dos mais relevantes cantores e compositores dos gêneros do samba e pagode no País. O artista tem, além de seus próprios discos, composições gravadas por intérpretes como Zeca Pagodinho e Beth Carvalho.

Saúde de Arlindo Cruz: relembre situação do sambista

Em março de 2017, Arlindo Cruz sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), e chegou a passar cerca de um ano e três meses internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Na época, o sambista havia passado mal em sua casa e foi levado por uma ambulância do Corpo de Bombeiro para a Coordenação de Emergência Regional (CER) da Barra da Tijuca. Através de exame de tomografia computadorizada cerebral, a equipe médica diagnosticou o AVC hemorrágico e após o quadro ter sido estabilizado o cantor foi transferido para a Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

Com mobilidade e fala reduzida, o estado de saúde do músico tem melhorado gradativamente e atualmente ele se recupera em casa com o apoio dos filhos e familiares.



