Fortaleza recebe festival de dança a partir desta quarta-feira, 24

Festival do CBDD e GPID acontece entre os dias 24 a 28 de abril, em Fortaleza Crédito: Divulgação

Fortaleza recebe a oitava edição do Festival do Conselho Brasileiro de Dança (CBDD) e a quarta edição do Grand Prix Internacional (GPID). O evento acontece entre os dias 24 a 28 de abril no Teatro RioMar Fortaleza e reúne artistas nacionais e internacionais de diversas idades. A mostra competitiva CBDD contempla as categorias de balé clássico, livre, jazz, flamenco, dança contemporânea, entre outros estilos. Os competidores são separados pelos níveis do Baby (4 a 7 anos) até a Master (acima de 35 anos). Os bailarinos que competem no GPID se apresentam de forma individual nas categorias de balé clássico de repertório e dança contemporânea. Além das performances, eles também devem participar de aulas que compõem a competição.