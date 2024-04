Globo é condenada a indenizar jornalista por impor padrão estético

A emissora Rede Globo foi condenada a pagar cerca de R$ 50 mil à jornalista Veruska Donato, de 46 anos, como danos morais “por imposição de padrões estéticos”. A decisão ainda cabe recurso.

Veruska processou a empresa alegando assédio moral e pressão para que ela estivesse de acordo com um determinado padrão estético. A ação foi feita no ano passado, segundo informações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. A Globo não comentou o caso judicial.

Donato saiu da emissora em 2021, após passar dois meses afastada por causa de uma síndrome de burnout, de acordo com o site F5. Veruska trabalhou na Globo por 21 anos.