Festival Comida di Buteco elege o melhor bar de Fortaleza

A 13ª edição do Comida di Buteco acontece na cidade neste mês de abril com 27 bares disputando o título de melhor boteco da cidade; confira os participantes

Não há ingredientes ou pratos específicos para serem servidos. Cada estabelecimento pode ser criativo em relação ao preparo. Apenas o preço dos petiscos deve ser fixo , no valor de R$35.

A 13ª edição do concurso Comida di Buteco acontece em Fortaleza entre os dias 5 a 28 de abril, reunindo 27 bares. Os participantes disputam o título do melhor boteco da cidade , escolhido por votação do público e jurados.

O público e os jurados irão atribuir notas para o prato consumido, o atendimento, a higiene do local e a temperatura das bebidas. O maior peso da nota, 70%, é para o petisco. Cada um dos outros três critérios vale 10% da nota. Tanto as notas dos consumidores comuns, como a do júri, terão peso de 50% na apuração final.

Após o término do concurso, aquele que for eleito o melhor boteco de Fortaleza concorrerá à etapa nacional para ganhar o título de melhor boteco do Brasil 2024.

Confira os participantes: