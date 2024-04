Quadrinistas, times e personalidades prestam homenagens a Ziraldo

Vários quadrinistas, escritores e celebridades prestaram homenagens a Ziraldo, criador do 'Menino Maluquinho'. O cartunista morreu , na tarde deste sábado, 6, no Rio de Janeiro, aos 91 anos.

O cartunista André Dahmer lembra das oportunidades que Ziraldo lhe deu. “Ziraldo me deu a primeira oportunidade de desenhar profissionalmente, quando foi editor do Caderno B, no extinto Jornal do Brasil. Também escreveu prefácio do meu primeiro livro. Dono de desenho monumental, foi um dos maiores artistas gráficos de todos os tempos. Descanse em paz”.

Xuxa disse que foi graças a Ziraldo que teve oportunidade de começar na TV. "Foi no seu programa, Etcétera, que a minha vida na televisão começou... Desde então, você sempre fez parte da minha vida, da minha história, da história da Fundação e de tantas crianças. Obrigada por tudo que você plantou e um beijo no seu coração. Vai com Deus", escreveu.