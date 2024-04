The Masked Singer: Episódio com Cláudia Raia define finalistas

Veja quem são os personagens digitais do programa The Masked Singer, revelados neste domingo, 31

O 11º episódio começou com a apresentação musical de Ivete e Kenya Sade, que cantaram "Rosa/Over The Rainbow". A interpretação emocionou e arrancou elogios dos jurados e da plateia.

Em clima de decisão, o programa deste domingo, 31, que tem Claudia Raia como jurada convidada , vai definir os finalistas da quarta temporada do The Masked Singer Brasil.

O personagem na berlinda tem a chance de adivinhar a identidade do mascarado digital e assim permanecer na competição.

A Dinâmica do jogo contará com quatro apresentações individuais, a plateia vota e salva dois mascarados e os jurados salvam um. Dois mascarados digitais se apresentam em duelo.

A dica do participante é: "Meu livro preferido é: 'O Curinga'".

Acerca dos palpites, Claudia Raia aposta em Renato Góes ou em Silvero Pereira . Taís Araújo segue o posicionamento da colega. "O Silvero faz isso comigo, me emociona".

"A melhor apresentação até agora do programa", exaltou Paulo Vieira.

O Bode marcou o palco do The Masked Singer Brasil ao cantar os clássicos marcados nas vozes de Maria Bethânia e Gal Costa , como "Balada de Gisberta" e "Vaca Profana".

A Mc Porquinha agitou a plateia com o clássico "Voando pro Pará" da cantora Joelma .

Sereia Iara: Voz potente

Uma apresentação marcada por grandes vocais, a Sereia Iara escolheu a música "Fé" da cantora Iza para este domingo.

Claudia Raia acredita que a personagem está ligada ao teatro musical pela voz potente. "Eu sei quem você é: Samantha Schmütz", falou José Loreto. Paulo Vieira acredita ser Evelyn Castro.

The Masked Singer Brasil: finalistas

Após quatro apresentações, a plateia decidiu a Preguiça como o primeiro finalista da 4ª temporada do The Masked Singer Brasil. Já o segundo escolhido foi o Bode. Na escolha dos jurados, a Sereia Iara foi a escolhida. Ao fim do programa, a identidade da Mc Porquinha foi revelada: a cantora Luiza Possi.