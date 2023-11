Roberto Justus anuncia fim do tratamento contra câncer na bexiga

Acompanhado dos familiares, Justus agradeceu a esposa, os filhos e a equipe médica que o acompanhou desde o diagnóstico do câncer na bexiga , ocorrida em novembro de 2022, até o fim do tratamento.

“Hoje foi um dia muito especial! Um ano depois [do diagnóstico] fiz o meu último tratamento preventivo de imunoterapia. Agora, resta acompanhar de perto por mais alguns anos para ter certeza que estarei 100% curado”, escreveu na legenda.

O apresentador Roberto Justus terminou o tratamento contra o câncer na bexiga . Após um ano do diagnóstico da doença, o empresário paulista anunciou a novidade nesta quarta-feira, 8, em publicação no Instagram .

“Prevenção e cuidados rigorosos são nossos maiores aliados na saúde!”, alertou o ex-apresentador de “A Fazenda” e “Power Couple Brasil”, e de “O Aprendiz”, reality show que ampliou sua imagem por todo o Brasil.



Roberto Justus revelou o diagnóstico de câncer na bexiga em novembro de 2022, durante entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV. Na ocasião, o empresário contou em suas redes sociais que foi diagnosticado com câncer na bexiga durante um check-up anual.

"Foi difícil. Eu sou um ser humano como qualquer um. Fico abalado como qualquer pessoa. Tive uma crise de choro no início. Eu estava no hospital. Minha mulher foi muito querida, nos abraçamos. E aí eu comecei a querer tomar o controle da situação Pensei: 'Vamos olhar com calma para tudo isso'", disse à época.



