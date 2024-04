Faustão: veja últimas notícias sobre a saúde do apresentador

O artista passou por um transplante de rim há um mês e seu corpo ainda está se adaptando ao órgão; Faustão permanece internado no hospital; confira

O corpo do apresentador ainda está se adaptando com o novo órgão e se recuperando da função renal. Além disso, ele está fazendo sessões de hemodiálise.

Faustão Silva, de 73 anos de idade, permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, após ter passado por um transplante de rim , no dia 26 de fevereiro, há um mês.

Saúde de Faustão: adaptação ao novo órgão

Faustão deu entrada no Albert Einstein no dia 25 de fevereiro, devido ao agravamento de uma doença renal crônica, e no dia 26 de fevereiro, Fausto Silva realizou um novo transplante de órgãos.

De acordo com familiares do ex-apresentador da Globo, Faustão chegou a ficar dois meses na fila de espera de um novo rim, que estava comprometido desde a realização do transplante de coração, em agosto de 2023.

Já no dia 14 de março, foi divulgado uma nota dizendo que o apresentador precisou realizar o procedimento de embolização pulmonar para que o novo rim pudesse funcionar.