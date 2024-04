Mostra Repertório Barracons acontece no TJA neste final de semana

Coletivo "No Barraco da Constância Tem!" realiza ocupação no Theatro José de Alencar, com diversos espetáculos, até o dia 24 deste mês. Crédito: Divulgação/"No Barraco da Constância Tem!"

Até este domingo, 24, o Theatro José de Alencar (TJA) recebe a Mostra Repertório Barracons, do coletivo artistico “No Barraco da Constância tem!”. Em 2024, os Barracons completam 12 anos de atividades ininterruptas, voltados à criação de espetáculos, performances, vídeos, filmes, instalações, intervenções urbanas, eventos, entre outras produções culturais diversas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Durante esse período, o coletivo tem trabalhado no incentivo às produções artísticas no Estado, além de realizar trabalhos burocráticos, de gerenciamento financeiro e administrativo, dos grupos do projeto.

A escolha de um espaço como o TJA dá a possibilidade para o coletivo criar intervenções em diferentes locações, entre eles a Calçada, o Jardim, o Morro do Ouro, o Foyer e o Palco Principal. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp Confira a programação da Mostra Repertório Barracons Nesta quinta-feira, 21, às 17 horas, no Jardim do Theatro, acontecerá a apresentação “Delirantes e Malsãs”. A peça, idealizada na pandemia de covid-19, discorre sobre uma peste que está atrelada à aglomeração de pessoas.

O universo criativo e simbólico do trabalho é referenciado pelo gênero medieval da Danças Macabras e suas alegorias, elementos comuns às manifestações culturais populares tradicionais. Já na sexta-feira, 22, às 19 horas, no Morro do Ouro, acontece o espetáculo de humor, dança e seresta: “Mystura Tropykal”. Estreado em 2019, o show dispara questões acerca das normatividades de gênero e sexualidade, misturando atuação, improvisação, canto, dublagem, quadrilha junina, maracatu cearense e muito mais. Confira | Escola de Gastronomia realiza aula gratuita sobre manejo de pescados Coletivo "No Barraco da Constância Tem!" realiza ocupação no Theatro José de Alencar, com diversos espetáculos, até o dia 24 deste mês. Crédito: Divulgação/No Barraco da Constância Tem! No sábado, 23, acontecerá a apresentação da obra “A”, de 2023, às 17 horas, na Sala Izaíra Silvino (Foyer). O grupo Barracons descreve o espetáculo como “uma celebração ao mistério, a substância etérea, a vacuidade de todos os fenômenos, o princípio miríade das existências". No domingo, 24, o último dia da Mostra tem início às 19 horas, no Palco Principal do Theatro, com o espetáculo "Rara", de 2017. O trabalho se propõe a imergir nas relações presentes no lugar fronteiriço entre o saber e o não-sabido, o identificável e o não-identificado.