LS Jack faz show gratuito em Fortaleza nesta sexta-feira, 22

Banda LS Jack fará show gratuito no shopping RioMar Fortaleza nesta sexta-feira, 22

A banda LS Jack fará um show em Fortaleza nesta sexta-feira, 22. Conhecida por diversos sucessos do pop nacional dos anos 2000, o grupo se apresenta no Shopping Riomar durante a programação do “Rock na Praça”.

Com início às 19h30min, a banda formada por Vitor Queiroz (vocal e baixo), Serginho Ferreira (guitarra) e Bicudo (bateria) traz no repertório canções que marcaram gerações, como “Carla”, “Sem Radar” e “Amanhã não se sabe”.

