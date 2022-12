"Elas combinaram", diz Marcius Melhem sobre acusações de assédio

Três anos após as primeiras denúncias de assédio moral e sexual serem divulgadas, Marcius Melhem fala novamente sobre o assunto na TV aberta. O momento aconteceu na noite deste domingo, 18, durante o programa Domingo Espetacular, da Record.

Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, Marcius afirma que as oito mulheres que o acusaram de assédio se juntaram por “vingança”. Além de Dani Calabresa, outras sete mulheres que trabalharam com Marcius Melhem, também denunciaram o humorista por assédio moral e sexual.

"É óbvio que essas mulheres se conheciam. Eram do mesmo núcleo... Vamos falar em tese: eu e você trabalhamos juntos e queremos denunciar o chefe. Nós falamos no WhatsApp durante um ano. Nós combinamos versões. Elas queriam estabelecer um padrão sobre mim. Ficou claro que elas tinham combinação”, declarou o ex-diretor do núcleo de Humor da Rede Globo.

O humorista também supõe que Dani Calabresa o acusou após ser “contrariada profissionalmente”, quando ele escolheu Paulo Vieira para apresentar o programa “Fora do Ar”. Segundo Marcius, ela queria que Bento Ribeiro, amigo de Dani, fosse o escolhido.

Em 2019, a apresentadora foi retirada de projetos da Globo: o programa “Fora do ar” e o especial de fim de ano “A gente riu assim”. No início de 2022, Dani Calabresa encerrou o seu contrato fixo com a emissora, sendo atualmente contratada por obra.

Assista a entrevista de Marcius Melhem

